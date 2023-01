Théâtre : « Les Étoiles », de et mis en scène par Simon Falguières au Théâtre de la tempête puis à Verdun.

Voyage.

« Les Étoiles » est une pièce qui fait voyager. On rit, régulièrement. On est ému, souvent. On y croit, à fond. On navigue entre vraisemblance et fantasmagorie, mais on est prévenu dès le début. On ne voit pas le temps passer, ce qui est un critère d’autant plus significatif que la pièce déborde, et largement, l’heure habituelle. La langue, poétique, est bien servie de sorte que l’on suit ses images, jusqu’à éprouver « le son d’un bateau qui cogne le fond de mon âme ».

Les personnages sont autant d’univers originaux qui, parfois, entrent fugitivement en résonance, généralement, se meuvent solitairement. La mise en scène ouvre sans cesse de nouvelles perspectives, au propre comme au figuré. Les lumières accompagnent le mouvement, même si on peut les trouver de temps en temps un peu trop discrètes. Une vérité poétique emplit la scène du début jusqu’à la fin de cette pièce !

Pierre FRANÇOIS

« Les Étoiles », de et mis en scène par Simon Falguières. Avec John Arnold, Mathilde Charbonneaux, Charlie Fabert, Simon Falguières, Pia Lagrange, Stanislas Perrin, Agnès Sourdillon et la participation d’Emma Lagrange. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 5 février au Théâtre de la tempête, Cartoucherie, route du champ de manœuvre, 75012 Paris, tél. 01 43 28 36 36, https://www.la-tempete.fr/saison/2022-2023/spectacles/les-etoiles-683. Métro Château de Vincennes (sortie 4) puis navette gratuite ou bus 112.

Photo : Simon Gosselin.