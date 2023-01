Théâtre musical : « Nyx – Récital (I) », lettres de cinq femmes artistes au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

Les laisser respirer depuis le passé.

« Ma nuit est un cœur en serpillière. » disait Frida Kahlo. Et nous, public, nous rentrons dormir, après avoir assisté à un spectacle. Nous discutons avec les autres. Nous réfléchissons sur nos vécus. Sur l’état de notre cœur. Sur les états de nos nuits.

Une femme qui se lance dans une création va sans aucun doute se poser la question de sa légitimité à s’exprimer artistiquement. À s’exprimer tout court. Et c’est aussi en libérant la parole des ancêtres, des figures féminines, que nous pouvons faire l’éloge de nos propres vécus.

Ophélie Lehmann ne lit pas seulement des lettres de Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marina Tsvetaïeva, Emily Dickinson, Frida Kahlo. Dans NYX – Récital (I), spectacle cocréé avec le metteur en scène et musicien Clément Séclin, elle interprète ces cinq personnages emblématiques du monde artistique. Toutes ont un point commun : l’enfermement. Qu’il soit involontaire ou non.

Le temps de la représentation, nous sommes en apnée. Et nous respirons lorsque la signature d’une lettre est déclamée. Nous reprenons notre souffle, jusqu’à la prochaine lettre commençant par une date et un destinataire. Car la vie d’une femme censurée vient d’être évoquée. Car cette apnée prend naissance sous des yeux spectateurs et en colère. L’incarnation et le jeu d’Ophélie Lehmann permet une distance face aux propos, un espace crucial laissant la possibilité à la réflexion. À l’engagement. La musique de Clément Séclin est à l’écoute de celle que les mots des lettres créent.

Ophélie Lehmann et Clément Séclin tiennent à instaurer le féminisme comme une norme et non pas un sujet en marge. Les mots dialoguent avec les instruments, les autrices sont invoquées. Nous retenons des phrases passées, nous les mêlons aux nôtres.

Un deuxième volet est en cours de réflexion afin de continuer à faire entendre ces cris du passé.

Maëlle NOUGARET

« NYX – Récital (I) », lettres de Camille Claudel, Marilyn Monroe, Marina Tsvetaïeva, Emily Dickinson, Frida Kahlo adaptées et mises en scène par Clément Séclin. Avec Ophélie Lehmann (jeu) et Clément Séclin (musique) du samedi au dimanche à 21 h 30 jusqu’au 26 février au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des déchargeurs, 75001 Paris, tél. : 01 42 36 00 50. Métro Châtelet, sortie rue de Rivoli numéros pairs ou Bertin Poirée ; RER Châtelet-les-Halles, sortie Porte Berger. https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/nyx/

Photo : Pierre François.