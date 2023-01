Théâtre : « La mystérieuse histoire de Thomas Polgarast », de Taha Mansour au Théo Théâtre, à Paris.

Les beaux mensonges et la cruelle vérité.

Thomas Polgarast est un mentaliste et présentateur de télévision reconnu. Il est immensément amoureux de sa femme et lui accorde une importance démesurée. Alors quand il apprend sa mort, sa vie bascule. Il consacre tout son temps à tenter de la contacter par tous les moyens possibles.

L’auteur et interprète, Mansour, – ayant reçu le prix du meilleur mentalisme européen et prix du public du Nostradamus 2022 – donne une vision d’un art à la frontière du spectacle et des sciences. Il évoque plus que de simples passages entre le théâtre et le mentalisme, entre le monde des morts et le monde des vivants. D’une scène à l’autre, ils sont invoqués, convoqués, et il est possible de parler dans ces mondes opposés. Du moins, la question se pose.

Est-on au théâtre ? À quoi assistons-nous ? De quelle manière allons-nous ressortir de cette pièce ? Le cadre spatio-temporel se confond et nous sommes les miroirs de tous les membres du public. Nous sommes ici et ailleurs.

L’auteur fait son apparition dans ses messages sous-jacents. Il passe des messages cruciaux sur le thème de la croyance. Mais aussi des phrases rassurantes. D’ailleurs, « bienveillance » est le maître mot qui qualifierait au mieux l’ambiance enveloppante de ce spectacle.

Avec la bague de mariage en pendentif autour du cou, Thomas Polgarast nous raconte son histoire. Directement ou indirectement, il communique avec son public. C’est un personnage touchant. Face à sa tentative d’achever ce qu’il a commencé, on s’interroge : y arrivera-t-il ?

Il est vulnérable, apeuré, sous une carapace professionnelle avisée et confiante. À tel point que nous nous questionnons pour savoir qui est demandeur de réponses lors de ses séances de mentalisme. Cet homme est seul, il cherche des vérités. Selon lui, le mensonge est beau et la réalité est cruelle. Croire au mensonge soulève une beauté puissante et vitale pour avoir la force nécessaire d’atteindre son objectif de guérison.

La mystérieuse histoire de Thomas Polgarast c’est, entre autres pensées, le « conte moderne mêlant théâtre et mentalisme » d’un grand amoureux cherchant à dire au revoir sans rester ignorant et à rendre meilleur un monde cruel.

Entouré d’or et de bleu brillant, de bougies, d’une photo et de musique onirique, Thomas Polgarast s’adresse tantôt à un public dans sa globalité, tantôt à des personnes dans leurs individualités.

Pensez-vous être manipulable ? Qu’y a-t-il après la mort ? Quelles sont les limites de l’art-thérapie ? Taha Mansour a réussi à mettre en scène de manière sensible le théâtre et le mentalisme pour les inscrire dans une histoire en questionnement. Une narration humaine, touchante, aimante et revitalisante.

Maëlle NOUGARET

« La mystérieuse histoire de Thomas Polgarast », de et avec Taha Mansour. Musique : Antoine Piolé. Vendredi à 19 heures sauf le 17/02 jusqu’au 28 avril au Théo Théâtre, 20, rue Théodore Deck 75015 Paris, tél. 01 45 54 00 16, infos@theotheatre.com

Photo : Mel Butterfly.