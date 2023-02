Théâtre : « La Mécanique des émotions », de Kevin Keiss au Théâtre Romain Rolland de Villejuif puis en tournée.

Loufoque et profond.

« La Mécanique des émotions » commence comme un cours de théâtre et musique qui va nous expliquer – avec beaucoup d’humour – comment le comédien suscite tel ou tel sentiment chez le spectateur. Mais, rapidement, le train déraille et un autre récit se met en place, avec comme pivot une femme qui ignore pourquoi elle est à l’hôpital ni si elle va survivre au mal qui la menace. C’est toute une série d’amis qui gravitent autour d’elle, chacun avec son univers, chacun un peu plus déjanté que son voisin. Impossible de décerner une mention spéciale aux talents de danseur de l’infirmier de nuit, à l’univers virtuel et néanmoins fracassant de Momo, au personnage de la mère, à tel ou telle : on en oublierait celui ou celle qui parlera à notre voisin par l’ambivalence de ses comportements.

Car toute la pièce n’explore que cela : les sentiments qui vont à rebours de ce qui est attendu tout en donnant – plus ou moins bien – le change. Chaque seconde du spectacle est un univers à elle seule. Le rythme est vaudevillesque et le propos aussi comique qu’existentiel, voire parfois religieux. Le spectateur, pris par la main, ne lâche jamais prise tant l’excès – et l’on pense ici spécialement à la mère – est à chaque fois joué avec vérité. On ressort de là rincé. De rire.

Pierre FRANÇOIS

« La Mécanique des émotions », de Kevin Keiss. Avec Nathalie Bigorre, Morgane Bontemps, Stéphane Brel, Jules Garreau, Magaly Godenaire, Philippe Gouin, Eugénie Ravon. Mise en scène : Eugénie Ravon. Jusqu’au 28 janvier au Théâtre Romain Rolland de Villejuif, mardi, jeudi et vendredi à 20 h 30, mercredi et samedi à 19 heures. Le 2 février au Théâtre Jacques Carat de Cachan. Le 4 février Aux bords de Scènes / Espace culturel Alain-Poher à Ablon-sur-Seine. Du 21 au 25 février au CDN Dijon Bourgogne. Le 28 février à la Maison des arts du Léman de Thonon. Le 7 mars au théâtre de Fos-sur-mer. Le 10 mars à l’EMC de Saint-Michel-sur-Orge. Du 12 au 14 avril à la Maison des arts de Créteil. Les 18 et 19 avril au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Photo : Pierre François.