Théâtre : « Une demande en mariage », d’Anton Tchekhov à La Folie théâtre, à Paris.

Pur délice.

« Une demande en mariage » faite à La Folie théâtre est du pur Tchekhov prolongé. Pur dans la mesure où, pour donner à la pièce une longueur normale – elle est en général jouée en même temps que « L’Ours » et « Les Méfaits du tabac » –, le metteur en scène y a ajouté des extraits de « La Cerisaie » (le monologue du début) et de « Ivanov » (le monologue de Sacha). Prolongé, car la pièce commence et se termine en chanson. Le chant patriotique popularisé par les chœurs de l’Armée Rouge « Katioucha » inaugure la pièce* tandis que « Putin lights up the fires » des Pussy Riot la conclut**.

Le tout constitue un ensemble cohérent. La loufoquerie de la situation créée par l’auteur est parfaitement mise en valeur. Les extraits de ses autres œuvres montrent la profondeur de la situation et, par conséquent, son absurdité comique. Le jeu de cette farce est inspiré de la commedia dell’arte, il en reprend partiellement le code du masque, qui fait autant penser au clown. Le rythme, vif, est tenu du début jusqu’à la fin. La musique participe à l’humour de l’ensemble. On rit franchement et sans discontinuer tout en mesurant ce dont notre nature humaine est capable…

Pierre FRANÇOIS

« Une demande en mariage », d’Anton Tchekhov. Mise en scène : Pierre Ficheux. Avec : Pierre Ficheux, Lisa Labbe, Julie Mori, Élodie Roussel. Costumes : Jeanne Lebene. Lumières : Takeo. Vendredi et samedi à 19 h 30 jusqu’au 26 novembre A La Folie théâtre, 6, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris. Métro Saint-Ambroise, Richard Lenoir, bus 56 et 46. Tél : 01 43 55 14 80, http://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=391

*à écouter par exemple sur https://www.youtube.com/watch?v=K7rDl5GOP7A

**à voir par exemple sur le site du Guardian : https://www.theguardian.com/music/video/2012/aug/17/pussy-riot-release-new-single-video

Photo : Pierre François.