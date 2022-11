Musique : Oldan en concert le 15 novembre aux Trois baudets, à Paris.

Chansons à texte.

Aux adeptes et aux oreilles amatrices des chansons à textes, telles que celles d’Higelin, Thiéfaine, Bashung ou Arno, le jour est arrivé de (re)découvrir le groupe Oldan.

Lors de trois représentations clandestines en octobre, il a offert des extraits de son répertoire à une dizaine de personnes chaque soir. Ce furent des entremêlements de mots émis d’un timbre éraillé sous un cuir noir et des lumières rouges. Une dizaine de chansons faisant jouer les zygomatiques pour rire et pour pleurer. Mi-novembre, c’est dans une salle de 200 places que les émotions nous donnent rendez-vous. Et ce ne sera pas seulement la chanson qui se trouvera à l’honneur pendant le concert. Le public va être touché par les mots, mais pas seulement… Un concert unique aura lieu le 15 novembre 2022 aux Trois baudets dans le 18ᵉ arrondissement de Paris. La première partie sera assurée par Barthélémy Saurel.

Maëlle NOUGARET

Oldan : Concert le 15 novembre à 20 heures aux Trois baudets, 64, bd de Clichy, 75018 Paris, tél. 01 42 62 33 33, https://lestroisbaudets.com/l-agenda/loc-oldan-1ere-partie-barthelemy-saurel-barthelemy-saurel, https://www.oldan.fr. Métro : Blanche, Pigalle.