Théâtre : « Le Dépôt amoureux, ça ira mieux demain », de Camille Plazar au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

Porte-parole.

Les membres de cette jeune compagnie déclament le cri de la nouvelle génération contre les injonctions sociétales, et pour la redéfinition des relations humaines grâce à une logorrhée et une corporalité poétiques.

La pièce, pleine de promesses, illustre le dépôt des anciennes pensées et les armes contemporaines qui surgissent et qui sont les nouvelles fondations de l’amour. Pour ne plus agir ni aimer comme avant. C’est un théâtre engagé dans lequel la danse vaut quelquefois mieux que certains mots ; dont les images et le texte reviennent même plusieurs jours après la représentation. L’esthétique est réfléchie, toute couleur, tout objet, toutes rimes ont un sens. La personnification des émotions, des pensées révolutionnaires, des accompagnements, des différents passages d’un deuil facilitent le débat et l’illustration de l’histoire. C’est donc, au vu du thème abordé, une pièce intéressante à voir, même très jeune. Une de ces pièces pouvant donner lieu à des bords de scène fructueux.

L’enjeu amoureux, dont certains aspects très sombres sont ici mis en scène de manière comique, relève des problèmes systémiques.

Les propos débarquent dans chacun de nos fors intérieurs, nous embarquons avec Noé, dans sa quête de guérison et dans son évolution personnelle. Il est garant d’une parole connue, tue, et avec laquelle il nous est facile de s’identifier au personnage.

Maëlle Nougaret

« Le Dépôt amoureux, ça ira mieux demain », de et mis en scène par Camille Plazar. Avec Thomas Ailhaud, Gabriel Arbessier, Lorette Ducornoy, Anaïs Robbe, Léa Schwartz. Dimanche, lundi et mardi à 21 heures jusqu’au 25 octobre au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris, tél. : 01 42 36 00 50, https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/le-depot-amoureux/. Métro Châtelet, sortie rue de Rivoli numéros pairs ou Bertin Poirée ; RER Châtelet-les-Halles, sortie Porte Berger.

Photo : Pierre François.