Livres : « La Fille qui aimait les nuages », suivi de « L’Impératrice rouge » et « Le Royaume de Nina » aux éditions Gope.

L’Asie et Paris.

« La fille qui aimait les nuages » est une suite de trois « micro-romans », comme l’indique la couverture, et c’est bien cela. De romans d’espionnage. Ils se lisent facilement et vite. L’auteur fait avancer le lecteur au rythme de son écriture sans fioritures inutiles. Aucun adjectif n’est de trop, aucune introspection n’est de mise sauf à l’occasion d’un événement extérieur majeur. Souvent, il le laisse anticiper la phrase suivante. Par exemple, dans : « il crut qu’il était sauvé », le verbe croire indique déjà que ce n’est pas le cas. Parfois, il ménage une surprise totale, surtout dans « Le Royaume de Nina ».

La force de ces romans est cependant moins dans le style de l’écriture que dans les cultures et atmosphères qu’il infuse. L’expression choc des cultures trouve ici un sens inattendu et pacifique, voire amoureux. Car l’on n’est pas ici dans un livre parsemant le récit d’une touche d’exotisme. Les références tant occidentales qu’orientales sont réelles et pertinentes, elles enseignent en ayant l’air de décrire.

L’atmosphère qui s’en dégage dit aussi les points de contact – et pas seulement dans un lit – qui peuvent exister entre deux mondes aux références si étrangères. Discrètement, sans en avoir l’air. Une référence historique par-ci, un mot local par-là, un goût commun pour telle œuvre littéraire sont autant de pointillés qui montrent à la fois les possibilités d’un respect et les limites d’un dialogue réciproques. Tous ceux qui ont voyagé en Asie du Sud-Est y trouveront matière à mieux comprendre ce qu’ils ont vu, souvent trop vite.

Pierre FRANÇOIS

« La Fille qui aimait les nuages », suivi de « L’Impératrice rouge » et « Le Royaume de Nina ». Micros-romans de Patrice Montagu-Williams aux éditions Gope, 74930 Scientrier, www.gope-editions.fr. ISBN : 979-10-91328-90-6.