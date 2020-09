Musique : «Du vide plein les poches».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

Toujours aussi attachant,

Pascal revient tous les ans.

Impatiemment on attend

Le retour des mots cinglants

Écorchant les faux-semblants.

Des textes au sens percutant

Comme ceux d’Henri Tachan.

C’est au «Théâtre Atypik»

Qu’un récital atypique

Bombarde de flèches et piques

Aux savoureuses répliques.

Impertinent, il décoche

Ses traits d’esprit qui décrochent

Les mensonges et anicroches.

Et son «vide plein les poches» …

Nous emplit d’un grand bonheur

En cette rayonnante heure

Où sa sensibilité

Égale grâce et beauté.

Gravité, légèreté,

Emmêlées de nostalgie,

D’ironiques vérités.

Du baume sur les algies.

Sa magie, sur nous, agit

Et très vite on réagit.

Un tour de chant qui guérit,

On est émus et l’on rit !

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Nouveau cru. Pascal Mary en concert. Voix et piano. Auteur, Compositeur, Interprète. (Avignon, 12-07-2019, 15h25).