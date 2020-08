Musique : «La Truite».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

Viens, «mords à l’hameçon» de notre fantaisie,

Joins-toi «à l’âme son» du flot de mélodies

Avec ces cinq garçons qui, dans leur batterie,

Violon, saxo, guitare et contrebasse, ont mis

Triangle, accordéon, tambourin, flûte aussi ;

Bref, tout un défilé en bonne compagnie

Pour que la frétillante truite ne s’ennuie.

Grâce à la clarinette,

Sa brasse est claire et nette.

Au «Petit Louvre, Chapelle des Templiers»,

S’active une musique, à Schubert, reliée.

Remonter à contre-courant vers «le bercail»

Pour être caressée dans le sens de l’écaille.

Un poissonneux concert

Pour cette «aventurière»

Dont le beau roman fleuve

D’idées vives qui pleuvent

Risque de l’en brochet

Au bout de son archet.

C’est l’envie de «la truite»

Qui danse au fil de l’eau

Décrivant de grands huit(s)

En nageant sur le do(s).

Jamais elle n’arrête

Car sur prise on l’apprête.

«La truite»

Réduite

Est cuite.

«La truite»

En fuite

Se cuite.

Cours vite

Évite

La suite.

C’est l’ode

Commode

D’«la truite»

Qui s’ frite

Et s’ frotte

Aux potes.

Son conte

courant

Remonte

Le temps.

On plonge «Accordzéâm»

Tout au fond de leurs âmes,

Dans une mise en scène

Épanouie et saine,

Toutes rivières et Seine.

A pleines ouïes sereines,

«La truite»est souveraine.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Arrangements du groupe «Accordzéâm». Percussions Franck Chenal, Accordéon Julien Gonzales, Violon Raphaël Maillet, Hautbois / Guitare Jonathan Malnoury, Contrebasse Nathanaël Malnoury. Mise en scène Eric Bouvron. (Avignon, 19-07-2019, 18h15).