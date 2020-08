Livre : « le Grain de sable », de Patrice Obert aux éditions La Lampe de chevet.

Les vacances sont-elles finies ? Pas tout à fait. Le livre de Patrice Obert « le Grain de sable » est là pour entretenir un peu de légèreté tout en parlant de choses parfois sérieuses. Facile à lire – il occupe agréablement nos pensées le temps d’un Paris-Saint-Brieuc en train – il a déjà l’avantage de se présenter sous la forme d’une suite de nouvelles. On passe donc du coq à l’âne, on picore, on change de décor – mais pas de style – et c’est bien agréable. Des souvenirs d’enfance, une conversation entre voisin de siège dans un avion, perdre son temps à suivre un stage qui enseigne à le gérer, faire le tour du monde de la fraternité, l’imbroglio d’une situation paroissiale et administrative inédite, avoir l’air moderne en contrepartie de devoir travailler jusqu’après les heures qui y sont consacrées, les générations du hertzien et de la TNT, un prénom qui réveille des souvenirs sensuels, on vous l’avait dit : ces nouvelles s’appuient sur des anecdotes légères. Mais la chute – ou parfois la morale – en est régulièrement le point d’orgue inattendu qui nous fait basculer à la fois dans l’identification et le questionnement.

Une mention spéciale doit être faite à la nouvelle intitulée « Luka », qui mêle joyeusement l’ironie polie au sens du suspense dans un récit digne des mille et une nuits. Quant à « Sainte Marguerite », elle dénote par le caractère authentique – et ô combien instructif – de la façon dont fonctionne notre Administration.

La dernière originalité de cet ouvrage est qu’il ne comporte jamais le moindre coup de griffe – même l’évocation des « blondes genevoises faussement prudes » prête plus à sourire qu’à se moquer –, tout au plus y décèle-t-on une agréable et raisonnable dose d’autodérision. Oui, ce livre, dans sa modestie, aide à prolonger les vacances tout en posant des questions parfaitement pertinentes.

Pierre FRANÇOIS

« Le Grain de sable, nouvelles », de Patrice Obert. ISBN : 978-2-918951-78-0. La Lampe de Chevet Édition, 74, rue Rodin, 83270 Saint-Cyr sur Mer, lalampedechevet@free.fr, http://editionlalampe.free.fr/, http://lalampedechevet.free.fr/Editions/Catalogue%20Page%201.htm

