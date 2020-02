Théâtre : « Fellini », d’après « Le Livre de mes rêves », de et par Véronique Daniel au Théâtre du Nord-Ouest

Ouf !

Avant de parler de la poursuite de l’intégrale Shakespeare – et des pièces satellites qui gravitent autour – réjouissons-nous de ce que le Théâtre du Nord-Ouest, qui était menacé de fermeture, ait trouvé les financements pour continuer son aventure. C’est en effet un lieu atypique, que l’on pourrait presque qualifier de club des aficionados du critique dramatique du Figaro, lui-même véritable professeur Tournesol fonctionnant autant à l’instinct que selon des convictions solidement ancrées. Il est dommage que cette salle soit si peu connue, et presque ostracisée par les comédiens : elle a servi de tremplin à plus d’un et si le Credo de son directeur est d’accepter toutes les pièces qui entrent (peu ou prou, car on se demande par exemple le rapport qu’il y a entre Fellini et Shakespeare) dans le thème quelle que soit leur qualité, il n’empêche que le meilleur y est aussi souvent que l’inverse au rendez-vous.

« Fellini » qui était évoqué à l’instant, est qualifié par certains de « pièce charmante ». Ce jugement est un peu dur. Annoncée comme étant une « conférence-spectacle », elle tient en tant que telle ses promesses, et même au-delà. En effet, la comédienne, alors pourtant qu’elle a le texte en main (ce qui devrait en principe rendre son propos moins vivant), parvient à transmettre une réelle émotion au spectateur. On sent la conférencière passionnée par son sujet, et son intérêt devient contagieux. Certes, la division en thèmes de son spectacle est parfois un peu déroutante, le temps alloué à chacun étant très variable et certains – comme toute la partie consacrée à Guilietta – s’ils ne sont pas annoncés sont pourtant particulièrement prenant. Enfin, le dosage entre projections et commentaires est parfaitement réussi.

Pierre FRANÇOIS

« Fellini », d’après « Le Livre de mes rêves », de et par Véronique Daniel. Les 24 , 25 et 27 février, 24 et 26 mars, 19 mai au Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du faubourg Montmartre, 75009 Paris, métro Grands-Boulevards, http://theatredunordouest.com/

Photo : Pierre François.