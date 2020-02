Expo : à l’année prochaine pour le trentenaire du « Grand salon d’art abordable » à la Bellevilloise.

Déjà fini, dommage.

Le « Grand salon d’art abordable » dit ce qu’il est dans son titre même. Ce que ce dernier n’annonce pas, c’est son caractère particulièrement convivial : tous les artistes sont présents, prêts à donner des explications sur leur démarche personnelle et ouvert à la discussion. Personne, par contre, n’alpague le chaland (heureusement, car il y a des œuvres de tous les genres, donc certaines devant lesquelles on passe plus vite que d’autres). Comme souvent, les peintres forment la majorité de cette communauté, mais on trouve aussi des photographes, des sculpteurs et même une vitrailliste.

On regrette simplement que ce salon, qui se tient chaque année à la Bellevilloise, dure si peu de temps – trois jours – alors qu’on y trouve une ambiance si particulière et des œuvres pour tous les goûts et à tous les prix. Heureusement, il reste la possibilité de voir quelques œuvres sur le site.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre François.