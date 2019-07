Théâtre, festival d’Avignon off : « Cherchez la faute », d’après Marie Balmary à La Manufacture jusqu’au 24.

Vite !

On va encore parler de « Cherchez la faute ». Il est étrange que cette pièce, dont le seul et unique inconvénient est sa jauge, ne tourne pas plus. On la voit de temps en temps, elle remporte le même succès à chaque fois, et puis il faut attendre avant de la retrouver à l’affiche.

De quoi parle-t-elle ? D’exégèse. De quoi ! De la Bible étudiée scientifiquement, si l’on préfère. Ceux qui ont suivi de tels cours y retrouveront l’ambiance particulière qui les caractérise. Les autres seront sans doute soulagés de savoir que cette exégèse-là est faite par un électron libre, Marie Balmary, une femme psychanalyste qui respecte la méthode de la discipline tout en faisant valoir ses propres inspirations.

Il ne reste plus que deux jours pour la voir à Avignon, ce serait dommage de la rater !

Pierre FRANÇOIS

« Cherchez la faute », d'après Marie Balmary. Adaptation et mise en scène : François Rancillac. Avec Danielle Chinsky, Daniel Kenigsberg, François Rancillac, Frédéric Révérend. À La Manufacture, 2 bis, rue des écoles, 84000 Avignon, tél. +33 (0)4 90 85 12 71.

Photo : Pierre Francois.