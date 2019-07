Théâtre : « Le Songe d’une nuit d’été », adapté de Shakespeare au Petit Louvre, à Avignon, dans le festival off.

Heureux mariage, par Michelle Agsène.

« Le Songe d'une nuit d'été », que l’on sait de Shakespeare, s’habille de quelques grands airs de Purcell, car ainsi l’a désiré et construit Antoine Herbez, le créateur et metteur en scène, qui a bâti un spectacle d’une immense beauté, dans cette forêt magique où se passe l’action… pour permettre aux aficionados de l’opéra de voir du théâtre, et aussi surtout aux non-initiés de vivre un spectacle d’opéra accessible et infiniment gracieux. Du très beau théâtre complet.

Un enchantement même, pour le spectateur qui tombe en féerie dans cet enchantement de la forêt, en effet, où se jouent et s’entremêlent deux histoires d’amour qui se compliquent au cours de l’intrigue et se dénouent enfin, on s’en doute, car nous ne sommes pas là dans le drame, mais dans le ludique symbole et l’humour, car l’on y rit beaucoup…

Les comédiens sont remarquables, dans de flamboyants costumes sylvestres, qui composent cette forêt et qui savent tout faire : jouer de leurs instruments de musique, cabrioler comme des acrobates, faire rire et émouvoir.

On ne peut rester insensible, en particulier, au charme majestueux d’Obéron, le roi de cette forêt, le grand chêne, incarné par un phénomène magnifique : Maxime de Toledo.

Un des plus beaux spectacles d’Avignon 2019. Y courir vite…

Michelle Agsène

« Le Songe d’une nuit d’été », adaptation et mise en scène : Antoine Herbez. Direction musicale : Didier Benetti. Scénographie : Charlotte Villermet. Costumes : Madeleine Lhopitallier. Lumières : Fouas Souaker. Chorégraphie : Claire Faurat. Chef de chant : Sophie Decaudaveine.

Au Théâtre du Petit Louvre, 3, rue Félix Gras à 19 h 55, Avignon. Réservation : 04 32 76 02 79. Tarifs : 24 €, 16 €, 10 €. Durée : 1 h 25.