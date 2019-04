Théâtre : « Cinq ans d’âge », de Jean-Pierre Klein au théâtre Essaïon à Paris.

Quête de sens, par Clara.

Le thème de cette pièce de théâtre est assez lourd et pesant : un enfant, né d'une relation extra-conjugale, raconte son enfance, les souffrances qu'il a endurées et qui l'ont poussé à la délinquance.

L'histoire, bien que très triste, est rendue totalement crédible par de très bons acteurs. La mère, à la fois désabusée, triste et n'arrivant pas assumer la vie quotidienne, se débrouille comme elle peut entre son amour pour son enfant et ses envies de femme. Sans l'enfant, sa vie aurait été totalement différente, libérée.

Les souffrances psychologiques et humiliations quotidiennes sont insoutenables. L'histoire a le mérite de parler d'une cause, malheureusement trop banale mais dont on parle peu, avec les yeux d'un enfant de cinq ans et sa vision du monde incomplète et naïve.

La mise en scène, très sobre, permet de s'immerger totalement dans l'esprit du petit garçon et de comprendre ses souffrances. Les lumières sont également très maîtrisées et focalisent l'attention sur une partie de la scène, adoucissant les transitions. Le personnage du psychologue, cependant, est un peu caricaturé. Il s'écoute parler sans entendre les propos et les appels du garçon. On se demande comment cet enfant réussira à se construire pour échapper à cette folie.

Spectacle riche, beau, mais très triste qui fait réfléchir sur le sens de l'éducation.

Clara

« Cinq ans d'âge », de Jean-Pierre Klein. Avec Laetitia Richard, Regis Romele, Patrick Courtois et Rémi Goutalier. Mise en scène : Michel Laliberté, assisté d'Agathe Quelquejay. Du jeudi au samedi à 19 h 45 jusqu'au 18 mai à l'Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l'angle du 24 rue du Renard), 75004 Paris, tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/, https://www.babelio.com/auteur/Jean-Pierre-Klein/53514