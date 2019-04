Théâtre : « Cinq ans d’âge » de Jean-Pierre Klein à l’Essaïon, à Paris.

Terrible !

Quand on voit « Cinq ans d'âge » on en vient à plaindre l'auteur de la pièce. En effet, pédopsychiatre, on sait qu'il a mis beaucoup de son expérience professionnelle dans ce huis clos qui rend un enfant otage d'une séparation et objet de chantage de la part d'une mère qui détruit en lui toute possibilité d'estime de soi. Quant au père, il brille par son refus de tout contact.

La pièce est aussi terrible que très bien jouée. On croit dès le début au personnage de cette Médée moderne qui forme un couple mortifère avec ce jeune innocent qui ne pourra jamais grandir. Un zeste d'humour traverse ce désert affectif (ou cet océan de ressentiment, c'est selon) lors de la consultation avec le psy de service. On espère au passage que ce portrait est plus drôle que véridique… Quant aux scènes au commissariat et au délit commis, tout cela tient plus du prétexte pour évoquer les souvenirs traumatiques que de faits ayant une quelconque importance.

Cette pièce mérite vraiment d'être vue. Non seulement parce qu'elle est extrêmement bien jouée, mais aussi parce qu'elle montre sans le moindre fard une réalité quotidienne dans notre société déstructurée au point que personne ne sait plus ce qu'il est responsable ou non de faire (sauf concernant autrui, comme toujours, cf une histoire deux fois millénaire de paille et de poutre). On ressort de là certes horrifié, mais sans avoir envie de condamner qui que ce soit ; cela aussi est une force de ce spectacle.

Pierre FRANÇOIS

« Cinq ans d'âge » de Jean-Pierre Klein. Avec Lætitia Richard, Régis Romele, Patrick Courtois, Rémi Goutalier. Mise en scène : Michel Laliberté, assisté d'Agathe Quelquejay. Du jeudi au samedi à 19 h 45 jusqu'au 18 mai au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l'angle du 24, rue du Renard), 75004 Paris, métro Hôtel-de-Ville, Rambuteau, Châtelet, tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/824_cinq-ans-dage.html