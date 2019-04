Livre : « Connexions divines », d’Eric Celerier aux éditions Première Partie.

Édifiant, par Clara.

Éric Celerier est un pasteur évangélique baptiste, pionnier de l'évangélisation par le biais d'internet. À travers son livre « Connexions divines », il relate son expérience avec sincérité et franchise. Il croit que Dieu se sert des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires.

Dans une langue simple, il raconte son histoire ; comment il s'est converti et a suivi l'appel de Dieu. Encore très jeune, il travaille au sein des équipes de Billy Graham.

Son récit ne se veut pas un exemple, mais fait du bien car il témoigne que la foi déplace les montagnes et que rien n'est impossible à Dieu.

Il nous invite à réfléchir sur le but de notre vie et ce que nous pouvons faire pour les autres.

L'essentiel est d'agir pour que le bien progresse, mais surtout de chercher la volonté de Dieu et de suivre son appel.

Selon lui, Internet est un moyen et Dieu peut utiliser n'importe quel moyen pour toucher le cœur des hommes.

Son livre est éminemment optimiste : il y a un espoir et un avenir pour chacun, le pardon et l'amour triompheront, car Dieu guérit et sauve.

Le meilleur est devant nous !

