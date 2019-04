Théâtre musical : « Je suis la bête », d’après Anne Sibran par la compagnie Mic Zzaj en tournée en avil.

Inquiétant et beau, par Clara.

Seule sur scène, la comédienne Odja Llorca incarne une enfant sauvage de cinq ans. Les évocations terribles racontent ses souvenirs parcellaires. On apprend comment elle a survécu puis s'est retrouvée en compagnie des hommes, ses semblables tellement différents et incompréhensibles. Cette confrontation difficile est relatée avec ses mots d'enfant et d'animal. Le résultat est un texte sans compromis, violent et déroutant. Au-delà de ce récit original et surprenant, un univers sonore très riche où trois musiciens et des sons captés de la forêt enrichissent l'histoire. Les spectateurs sont plongés en immersion au cœur de l'action. Le jeu des lumières renforcent cette sensation de perte dans l'univers effrayant et sombre des contes, jusqu'au malaise. Les trois musiciens (contrebasse, violoncelle et guitare) forment une sorte de halo dans cet univers inquiétant : ils protègent l'enfant qui semble tout a la fois tellement forte et fragile.

Son interprétation minimaliste est rendue intensément acharnée par ses regards profonds. Elle incarne la bête à la perfection. C'est un spectacle singulier et étonnant où chacun est traversé de vibrations et de mystère.

Clara

« Je suis la bête, concert narratif en immersion », d'après le roman d'Anne Sibran (éd. Gallimard, collection "Haute Enfance"). Adaptation, conception et composition : Pierre Badaroux. Création sonore : Pierre Badaroux et Vivien Trelcat. Collaboration à la mise en scène : Philipp Weissert. Scénographie : Barbara Kraft. Création lumière : Nicolas Barraud. Dispositif ambisonique : Vivien Trelcat. Avec Odja Llorca, voix / Pierre Badaroux, contrebasse et électroacoustique / Didier Petit, violoncelle / Vivien Trelcat, électroacoustique / Virginie Watrinet, régie générale et lumière / Jean-Pierre Cohen, régie son.

Du 10 au 12 avril à l'Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie, Chambéry (73) et le 16 avril au Service Culturel de Plan-les-Ouates (Suisse).

Photo : Pierre Francois.