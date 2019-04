Théâtre : « Le Cabaret de la crise », de Luigi Cerri à Paris puis à Avignon.

Rire de la crise.

« Le cabaret de la crise » est… un cabaret. Façon de dire que ce n’est pas le genre de spectacle qui s’évalue avec les critères habituels du théâtre (sinon on les trouve toujours d’une qualité approximative).

Ce dernier est original en ceci que tous les sketches sont autour du thème de la crise, vus à travers notre vie et nos revendications quotidiennes. C’est vrai que le propos est parfois caricatural, mais justement, c’est cela qui en fait toute la saveur. On pense ici en particulier à la saynète organisant un match de boxe entre concurrents subissant en principe les mêmes règles.

À l’inverse, d’autres flirtent avec une certaine forme de poésie, tel ce sketch muet montrant la précipitation dans laquelle nous vivons.

Le rythme est bon, il y a une vraie unité de thème associée à une réelle diversité de situations, bref, on ne s’ennuie pas. Avec un auteur qui a commencé par être docteur en économie politique et une des comédiennes qui a fait un passage dans les cabinets d’avocats internationaux spécialisé en droits de l’homme, on comprend pourquoi toutes ces mises en situation sont si pertinentes.

Quelques représentations sont organisées en région parisienne, sans doute histoire de faire les derniers réglages et d’annoncer l’existence d’une collecte pour soutenir la troupe dans son aventure profondément capitaliste dans un contexte de « concurrence pure et parfaite » en ces temps troublés : aller se faire remarquer du public et des programmateurs au milieu d’un millier de spectacles entassés dans tous les coins d’Avignon pendant que la canicule fait les affaires des cabaretiers.

Pierre FRANÇOIS

« Le Cabaret de la crise », de Luigi Cerri. Mise en scène Adèle Frantz, Luigi Cerri. Avec Luigi Cerri, Véronique Bret, Adèle Frantz.

Le 12 avril à 19 h 10 à Paris’Anim, 2, rue des Lilas, 75019 Paris. Du 5 au 28 juillet à 20 h 30 au Théâtre des barriques à Avignon.

En partenariat avec : Sciences Po Paris, FORCCAST, La Ligue de l'Enseignement, Les économistes atterrés, Les Amis du Monde Diplomatique, S-Composition.

Pour les soutenir : https://www.proarti.fr/collect/project/le-cabaret-de-la-crise-mission-avignon/0