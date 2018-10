Quatre garçons dans le vent, par Clara.

Quatre musiciens à vent présentent un spectacle musical sans aucune parole et arrivent à nous entraîner dans leur univers fantasque et touchant.

Il y a d’abord le chef, sérieux, qui passe en revue ses troupes tel le colonel Hathi et le ton humoristique est donné dès la première scène. Le second est timide et un peu gêné, mais toujours souriant. Il se prête facilement aux facéties et aux farces du troisième espiègle et charmeur. Le dernier est un doux rêveur. Chaque musicien est donc également comédien, ils jouent sur toute la gamme des sentiments.

Ainsi, ils revisitent le répertoire classique à leur manière : le boléro de Ravel en version jazz mais également les grandes mélodies populaires, klezmer, music-hall, tango, variétés, bandes originales de films, tout y passent. Leur répertoire est aussi étendu que leur talent.

On devine le décès d'un violon en coulisses, dont aucun ne sait jouer, et c'est une vraie réussite d'assister à la marche funèbre sur une chanson de Patrick Sébastien ! Le comique vient de l’inouï de chaque situation et du recyclage inattendu d'une mélodie connue. Le renouvellement est étonnant et touche au merveilleux.

Une complicité tendre s'installe rapidement avec le public qui reconnaîtra de brillants et subtils hommages.

De situations cocasses en petites jalousies et mesquineries, une véritable aventure humaine sert de fil conducteur à ce spectacle inventif et atypique. Ces musiciens prouvent que la musique n'a pas de frontière et que la beauté est partout si l'on sait écouter.

Aucune fausse note pour un spectacle enchanteur riche en émotions qui ravira aussi les plus jeunes.

Clara.

« Sur un malentendu », par Les Sourds-doués. Avec Adrien Besse, Pierre Pichaud, Nicolas Josa, François Pascal. Mise en scène : Pierre Cachia. Le lundi à 19 h 30 au Théâtre Trévise, 14, rue de Trévise, 75009 Paris, métro Grands-Boulevards ou Cadet, tél. 01 48 03 08 45, http://theatre-trevise.com/

