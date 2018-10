Théâtre : « 1830, Sand, Hugo, Balzac, tout commence », de et mis en scène par Manon Montel à l’Essaïon, à Paris.

Échanges passionnés.

« 1830, Sand, Hugo, Balzac, tout commence » est une reconstitution. Balzac et Hugo se connaissaient. Sand et Balzac se sont rencontrés. Seuls Hugo et Sand n’ont fait que correspondre sans se voir. Ces trois auteurs sont de la même génération, au moment des événements qui se concluent par les Trois Glorieuses : George a 26 ans et vient de quitter son mari, Victor a 28 ans et savoure le succès de Hernani, Honoré a 31 ans et est en train d’inventer le naturalisme.

On les voit ensemble sur scène, discutant entre eux et prenant parfois le public à partie, se critiquant sans concession sur le plan artistique en même temps que faisant preuve d’une réelle fraternité, voir affection, à titre personnel. Le spectacle est très vivant – même les moments où sont interptétés des extraits d’œuvre bénéficient d'une réelle incarnation – et plein de rebondissements. Ils réagissent tous trois de façon différente à l’actualité, Hugo s’enflammant avec un égal bonheur pour des opinions opposées. Georges Sand et Honoré de Balzac sont les meilleurs amis du monde tout en s’opposant complètement sur la question féministe. Tous trois sont aussi passionnés par l’âme humaine et on sent que c’est cela qui les soude. Sans doute est-ce pour cela que l’on croit complètement à la vérité de cette fiction (qui a pourtant le souci de coller à la réalité psychologique de ces géants de la littérature) qui, si elle démarre en 1830, se prolonge jusqu’à la mort des intéressés.

Pierre FRANÇOIS

« 1830, Sand, Hugo, Balzac, tout commence », de et mis en scène par Manon Montel, assistée de Stéphanie Wurt. Avec Stéphane Dauch, Thomas Marceul, Manon Montel. Lundi et mardi à 21 heures jusqu’au 15 janvier au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard, 75004 Paris, métro Hôtel-de-ville ou Rambuteau, tél. 01 42 78 46 42, www.essaion.com

Photo : Pierre François.