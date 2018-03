Théâtre : « Je danserai pour toi », de Sophie Galitzine et Jean Franco au théâtre Essaïon à Paris.

Dommage.

« Je danserai pour toi », dans sa nouvelle version a, il fait l’avouer, perdu de sa verve, de sa vie. Théâtralement parlant, il y a deux façons d’exprimer la chose : dire qu’il a gagné en gravité ou qu’il est devenu lourd. Spécialement du fait de la musique et de la disparition de la plupart des passages comiques.

Religieusement parlant, autant la première version du spectacle, pleine d’autodérision et de vocabulaire branché, pouvait constituer une annonce décomplexée de la foi à l’égard des personnes baignant dans cette culture, autant celle-ci est devenue un spectacle honnête – ni celui du siècle ni mauvais – propre à rassurer les catholiques de l’être. Mais, que l’on sache, c’est au pape qu’il revient de confirmer les frères dans la foi, pas aux laïcs, tandis qu’à nous tous est demandé d’annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Mauvaise pioche donc, que ce soit du point de vue théâtral comme religieux.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre Francois.