Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Sommes-nous en démocratie ? », par la « Compagnie Remue-Méninges ».

, par Béatrice Chaland.

« Bienvenue au cabinet de souffrologie »,

Spécialisé dans la « désintoxication »

« Du langage » et des soins de la démocratie.

« Théâtre Alibi », elle traite l’élection.

Le vote est une délégation de pouvoir

Qu’on remet, pli et yeux fermés, entre les mains

D’un élu possédant votre droit de regard,

Ce qui laisse du temps libre à vos lendemains.

« Aux pauvres, le paradis des cieux »,

« Aux riches, le paradis fiscal ».

C’est dans son cabinet médical

Qu’elle panse nos bleus et vœux pieux.

Elle s’appuie sur Hippocrate et sur Voltaire,

Rousseau et quelques autres penseurs légataires,

Pour, fidèlement, nous instruire et nous distraire.

Elle en appelle à Aristote, Hugo et Thiers

Pour débloquer, de son patient, l’imaginaire.

« Le mougeon, animal mi-mouton, mi-pigeon »,

A accouché de l’homme plumé et tondu

Dont l’esprit est encore à l’état de bourgeon.

« Se reposer ou être libre » … un choix ardu !

Entre « métaphore … et dialogue socratique »,

« Les références historiques » aident aux répliques.

Découpe chirurgicale des politiques

Citadines et citoyennes mises en pratique.

Approfondissement des symptômes en logique

Afin de peaufiner les moindres diagnostics.

Puis, opérer « l’illusion de la liberté »

Pour la recoudre, tant elle fut charcutée.

« Théâtre d’idées et d’humour », où Périclès,

Tocqueville et Montesquieu, leur pensée y dressent

En fine fleur de rhétorique qui nous laisse

Un parfum diffusé en gouttes qui transgressent …

Perfusion réfléchie et pleine d’allégresse

Qui fuse dans nos méninges et tient ses promesses.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Sommes-nous en démocratie ? » Théâtre documentaire citoyen. Avec Chantal Ray et Gérard Volat. Par la « Compagnie Remue-Méninges ». (Avignon, 19-07-2017, 15h15)