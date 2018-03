Théâtre : « Imagine-toi », de et avec Julien Cottereau au Théâtre des Mathurins, à Paris.

Poétique, léger, comique, par Clara.

Julien Cottereau revient à Paris après une tournée mondiale de plus de 1300 représentations dont le succès est indéniable.

Il présente à nouveau son spectacle de mime « Imagine-toi » (créé en 2006), désormais bien rodé.

On entre directement dans son univers tendre, enfantin, naïf. Le personnage, projeté sur la scène par un monstre maléfique se voit contraint de balayer et de nettoyer puis découvre qu'on l'observe. Il mime donc à la perfection, sans aucun artifice ni décor. Il crée l'illusion de la présence des objets par des bruitages qu'il réalise lui-même.

Une poésie touchante se dégage du personnage qui grandit en émotion, tombe amoureux d'une princesse, acquiert le courage nécessaire pour combattre un dragon, s'étoffe de toutes les émotions humaines.

Le spectateur est embarqué dans un univers léger et comique. Julien Cottereau fait la part belle à l'improvisation en invitant chaque soir, pour les besoins de l'histoire, quelqu'un du public. Le néophyte qui l'accompagne sur scène pour quelques instants est parfois hésitant ou malhabile. Alors, le clown l'aide, lui propose son rôle, sans moquerie aucune. Il arrive à créer une osmose avec le public ; silence peuplé d'instinct.

À la fois clown et mime, ce spectacle renouvelle avec brio le genre et nous remémore l'enfant que nous étions. Ce moment fabuleux se caractérise par une joie débordante dont on est sûr de se souvenir longtemps. Ne le ratez surtout pas !

Clara

« Imagine-toi », de et avec Julien Cottereau. Mise en scène : Erwan Daouphars. Collaboration artistique : Fane Desrues. Création lumière : Idalio Guerreiro. Création son : Gregory Rouault. Costumes : Renato Bianchi. Du mercredi au samedi à 19 heures, dimanche à 16 heures au Théâtre des Mathurins, 36, rue des Mathurins, 75008 Paris, tél. 01 42 65 90 00, http://www.theatredesmathurins.com/spectacle/315/imagine-toi-avec-julien-cottereau.

Photo : Denise Aimar.