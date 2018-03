Délirant, par Mireille VERENIES.

Dans le bureau d'une maison d'éditions, trois employés sont chargés de répondre aux lettres de réclamation. Un ennui les guette invariablement à 15 heures. Ils décident alors de s'échapper, d'ouvrir les portes de leurs imaginaires pour rompre avec la vacuité de leurs fonctions. S'ensuivent des envolées farfelues, les réponses aux lettres reçues revêtant toutes les formes les plus inattendues, irrévérencieuses, passionnées, malicieuses, dramatiques, inquisitrices. Délires cocasses d'un trio qui se réfugie dans l'absurde. Ces réparties nous atteignent, nous les spectateurs qui avons tous été confrontés un jour aux services clientèles : cette fois nous entrons dans l'envers du décor, délirant, irréel, décor de l'œuvre sarcastique du grand nouvelliste belge Jacques Sternberg.

Plaisir assuré de bout en bout, pièce jouée avec une belle énergie. Spectacle à voir au théâtre Ciné XIII, en plein cœur de Montmartre. Lieu reconstruit en 1983 par Claude Lelouch pour y jouer le film "Edith et Marcel".

Variations Sternberg, 1001 façons de répondre à des lettres de réclamation, vendredi et samedi jusqu’au 31 mars au Ciné XIII Théâtre, 1, avenue Junot, 75018 Paris, tél. 01 42 54 15 12.