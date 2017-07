Théâtre, festival d’Avignon off : « Peer Gynt, l’homme qui voulait être lui-même », d’après Henrik Ibsen et Edward Grieg au RThéâtre Arto à Avignon.

Conte musical.

« Peer Gynt » mis en scène par Xavier Béja est une rareté. Les spectacles destinés au jeune public – ici « familial à partir de dix ans » et on peut même y emmener des enfants plus jeunes – sont en général soit très bons soit très médiocre. Mais ce travail n’est ni l’un ni l’autre, il est à l’équilibre entre les deux extrêmes. Tout au plus peut-on lui reprocher de se présenter dans une mise en scène d’une autre génération, mais pourquoi faudrait-il qu’un spectacle par ailleurs honnête sacrifie à la mode du moment ? Les clichés du texte (la forêt qui est « humide et sombre », la « chaude journée d’été ») sont parfaitement assumés et même annoncé par un « Il était une fois » qui donne tout de suite le ton du spectacle. Le jeu qui est à la limite du surjeu sans jamais y tomber montre bien à quel public et dans quelle perspective de conte illustré on se trouve. La musique romantique et expressive de Grieg, ici transcrite pour le piano, convient parfaitement au public visé, d’autant plus qu’elle est déjà familière à nos oreilles à travers les multiples emprunts qui lui sont faits quotidiennement. Ce spectacle doit donc être vu non pas comme une mise en scène aux multiples trouvailles (comme les fondus de théâtre aiment en voir), mais bien plutôt comme une bonne initiation aux mondes des arts dramatiques et musicaux. On peut remercier Xavier Béja et Virginie Gros de s’être soucié de ce public jeune et inexpérimenté pour lui offrir les premiers codes de ces deux disciplines.

Pierre FRANÇOIS

« Peer Gynt, l’homme qui voulait être lui-même », conte musical d’après Henrik Ibsen et Edward Grieg. Avec Virginie Gros au piano et Xavier Béja au jeu et à la mise en scène. Du 7 au 30 juillet (relâche le 17 juillet) à 12 h 55 au Théâtre Arto, 3, rue Râteau, Avignon, tél 04 90 82 45 61.