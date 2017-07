Théâtre, festival d’Avignon off : « Une Saison en Enfer – L’expérience intime » (poésie).

Arthur Rimbaud, par Béatrice Chaland.

Partir vers « des contrées lointaines et exotiques »,

Fuir vers des régions « merveilleuses et authentiques ».

Voyage fait de rêves et de divagations

A travers des lumières de rouge passion.

« Une Saison en Enfer » tout en séduction

Où l’on perçoit à chaque instant les vibrations.

« La clef du festin ancien » … où « s’ouvrent les cœurs »,

Se fraye un chemin dans le dédale de fleurs

D’un langage qui sème la joie et les pleurs.

Un équilibre qui se fait dans la douceur.

Le comédien émerge doucement de l’ombre,

Nous laissant flotter au-dessus du cercle sombre

De la débauche de vices et de mots qui tombent

Rondement de ses lèvres en mélodies profondes

Et suivent les cours de ses pensées et de l’onde.

Ivre de poésie, sa poitrine se bombe

Pour recracher les délicieux propos qui grondent,

Le transformant en orgiaque bête de scène

Qui exulte et sublime l’œuvre rimbaldienne.

Gestuelle qui, avec art, chorégraphie

Les textes qu’il interprète comme un défi.

Un fameux spectacle enrichi d’inattendu

Se joue, se danse comme sur un fil tendu

Entre deux mondes étranges aux âmes suspendues.

« Théâtre La Jonquière » et « Ateliers d’Amphoux »,

Son interprétation sincère nous rend fous

De bonheur. L’ouïr est un pur enchantement

Qui nous berce d’un mélancolique moment.

Une belle surprise à voir absolument.

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Une Saison en Enfer – L’expérience intime ». Arthur Rimbaud. Mise en scène, Interprétation Jean-Baptiste Forest. Sound Design en Live. Par la « Compagnie Kâdra ».