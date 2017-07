Théâtre : « La Constellation des contes, Barbe-bleue, Blanche-neige et Cie », par Rébecca Stella et Danielle Barthélemy au Lucernaire, à Paris.

Été jeune public.

« La Constellation des contes, Barbe-bleue, Blanche-neige et Cie » est un spectacle jeune public réussi et astucieux. Une princesse promise à succéder à sa mère la reine du livre des contes veut, avant de se mettre à ce travail, aller courir le monde. Mais son vaisseau spatial tombe en panne et, quant à elle, c'est sur un homme séduisant mais à la barbe bleue qu'elle tombe… Pas pour longtemps, un peu plus tard c'est d'une femme qui veut absolument lui faire manger une pomme qu'elle croise les pas.

On l'aura compris, on est là face à une mise en abyme de contes racontés à l'intérieur d'un nouveau conte. Réussie dans la mesure où les références ne sont que partielles. Le spectateur peut donc à la fois voir les principaux moments, compléter les vides par ce qu'il connaît déjà de l'histoire… et réentendre une partie du conte à la fin de chaque épisode.

Lesquels sont bien actualisés. Un des meilleurs moments du spectacle est sans doute lorsque la reine, après avoir interrogé son miroir sur l'état de sa beauté, estime qu'elle a dépensé suffisamment d'argent en médecine esthétique pour être encore la femme la plus belle du royaume.

Ce spectacle est réellement inventif de sorte qu’il évite tout sentiment de redite. Personne ne voit le temps passer, on entre immédiatement en empathie avec l'héroïne, mais aussi avec ses partenaires. Enfin, bonheur suprême, la pièce se joue jusqu'au 27 août.

Pierre FRANÇOIS

« La Constellation des contes, Barbe-bleue, Blanche-neige et Cie », par Rébecca Stella et Danielle Barthélemy. Avec Amélie Saimpont ou Rébecca Stella, Claire Marie Bronx ou Sarah Fuentes, Raphaël Poli ou Arnaud Maillard. Jusqu'au 27 août à 15 heures, le dimanche à 11 heures au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-champs, 75006 Paris, tél. 01 45 44 57 34, www.lucernaire.fr

Photo : Pierre Francois