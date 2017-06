Theatre, festival d’Avignon off : « Michael Kohlhaas. L’Homme révolté » à l’Espace saint Martial.

24-04-2017, 19 h 45

« Kohlhaas », des plus beaux chevaux, est un éleveur.

Il se fait abuser par un noble seigneur.

« Cent aiguilles enfoncées dans l’enclos de son cœur » …

En quête de justice il se veut redresseur.

A « L’Essaïon », la colère s’enfle, sans peur,

Orchestrée par un intrépide et fin conteur.

Au croisé de la légende et de l’épopée,

On assiste à de fulgurantes échappées

Où se dessinent les brillantes arabesques

D’une interprétation, ample et chevaleresque,

Qui « referme le cercle » des pensées d’avant …

Et « il ne resta plus que son nom dans le vent ».

En deux-mille-seize une envolée théâtrale

Vers Avignon, où le comédien fut martial

Dans ce très beau rôle à « L’Espace Saint-Martial ».

Béatrice Chaland /b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

« Michael Kohlhaas. L’Homme révolté ». D’après la nouvelle de Heinrich Von Kleist. Interprétation Gilbert Ponté.

Photo : Pierre Francois