Théâtre : « La Nuit des rois », de Shakespeare, au Festival des écoles du Théâtre de l’aquarium, à Paris.

Belle surprise.

Dans le cadre du festival des écoles de théâtre organisé par le Théâtre de l’aquarium se donne un spectacle étonnant et de qualité : « La Nuit des rois », de Shakespeare, jouée par les élèves du théâtre-école Kokolampoe, de Saint-Laurent du Maroni, à quatre heures de car de Cayenne, sur la rive du fleuve frontalier avec le Surinam. L’école a collaboré au long de sa formation de trois ans avec l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon et le Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle de Bagnolet. Au terme de celle-ci c’est Delphine Cottu, comédienne au Théâtre du soleil qui a mis en scène le spectacle de fin de cycle – La Nuit des rois, donc – dans la traduction d’Ariane Mnouchkine. Enfin, deux comédiens martiniquais et autant d’anciens élèves de l’ENSATT ont complété les effectifs pour pouvoir jouer cette pièce.

Il s’agit là d’un spectacle d’élèves de bon niveau, qui possède cette originalité de parvenir à conjuguer à la fois la passion et la délicatesse des sentiments. Par ailleurs, la vérité rendue va jusqu’à celle des éclairages en clair obscur (mais violent, comme dans une forêt plutôt qu’au clair de lune) pour mettre en valeur tant le moment de l’action que les contrastes des âmes. Enfin, l’humour est sans cesse présent, et pas seulement dans les personnages du bouffon ou de Sir Toby.

Pierre FRANÇOIS

« La Nuit des rois », de Shakespeare. Avec Kimmy Amiemba, Devano Bhattoe, Josiane Da Silva Nascimento, Sylvano Emelie, Rachelle Kodjo, Marc Julien Louka, Jessica Martin, Niflia N’Gwete, Myslien Niavai, Damien Robert, Christian Tafanier, Côme Thieulin, Virgil Venance. Mise en scène : Delphine Cottu. Au Théâtre de l’aquarium (grande salle), route du champs de manœuvre, 75012 Paris. Le 1er juillet à 16 heures et le 2 juillet à 18 heures.

Photo : Pierre François.