Théâtre : « French touch », de et par Régis Ivanov au Théâtre de la vieille grille, à Paris.

Originalité et métissage.

« French touch » est un spectacle militant. Ce qui, heureusement, ne l’empêche pas de détendre son public tout en l’enseignant. De quoi s’agit-il ? À l’heure où de multiples communautés se replient sur elles-mêmes, un comédien revisite l’Histoire de France. Et que montre-t-il régulièrement sur le ton de la conférence jouée ? Que, projections d’œuvres artistiques à l’appui, le génie français plonge ses racines dans le métissage. Du point de vue historique, venons en directement à notre premier roi. La France a alors été gouvernée par un couple dont le mari (Clovis) était belge et la femme (Clotilde) d’ascendance lettonne. Du point de vue artistique, notre mondialement connu french cancan est dérivé d’une danse venue de chez la perfide Albion, le quadrille. Plus anciennement le luxe vestimentaire de nos ancêtre les Gaulois était d’inspiration wisigothe et vandale. C’est un métissage un peu différent qui a été à l’origine de l’invention française du restaurant : au moment où la Révolution gronde, les cuisiniers des princes et des nobles devenus sans emploi ont l’idée de mettre à la portée de tout le peuple les recettes et le service qui étaient réservés à une élite. Et, une fois de plus, l’invention française a un succès mondial.

Si l’intention du spectacle est transparente, on doit reconnaître au comédien un réel talent qui le fait prendre pour un vrai conférencier pris au dépourvu et admirer le concentré de culture qu’il nous sert. Car les exemples cités ne sont que quelques-uns pris dans un festival. On est autant dans un spectacle que dans un cours d’Histoire de l’art ou des mœurs. On rit et on ressort plus savant, que demander d’autre ?

Pierre FRANÇOIS

« French touch », de et par Régis Ivanov. Mise en scène : Olivier Hamel. Au Théâtre de la vieille grille, 1, rue du puits de l’ermite, 75005 Paris, métro Place Monge, tél. 01 47 07 22 11, vieillegrille@gmail.com. A 20 heures les 23 et 30 mai, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 28 et 29 juin. Collaboration artistique : Olivier Werner, France Viard-Grewer, Anne Marie Arbefeuille, Patrick Pouchin.