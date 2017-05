Théâtre : « L’Oubli des anges », opéra-danse contemporain au Balcon du ciel à Nax (Suisse) et autre lieux à guetter…

Poésie spirituelle.

« L’Oubli des anges » fait partie de ces pièces précieuses dont on reste émerveillé pendant longtemps. Chant et danse sonnent comme des évidences. Y célèbre-t-on la mort ou la vie, la douleur de l’enfantement ou le spasme du plaisir, peu importe, tout cela se fond dans une transmutation d’une beauté fascinante. Le débat est en effet le sort de celui qui reste quand l’être aimé lui est ravi par une vie qui a démissionné. Mais aussi la façon dont celui qui part ne peut réussir sa sortie qu’à partir du moment où il a largué les amarres pour franchir la ligne d’horizon. On ne compte pas les histoires de femmes montant sur la falaise proche du port, à côté de la chapelle dédiée aux disparus en mer, pour voir si la voile sera blanche ou noire, ou simplement là. Ici, c’est l’inverse : au fur et à mesure que l’aimé s’éloigne vers son soleil couchant (pour éclairer d’autres terres?), chacun des deux doit laisser s’engloutir entre eux toute une somme de souvenir afin de rendre à l’autre sa liberté, et de trouver l’apaisement pour lui-même.

Sur ce site, on ne parle en principe que des pièces en cours de programmation. Celle-là est passé à la vitesse d’une météorite au Studio Hébertot, mais la direction du lieu nous promet une collaboration sur le long terme avec la troupe suisse « Compagnie interface ». Qui, heureusement, inscrit ce travail dans un ensemble de créations – il y a déjà eu « J’ai hâte d’aimer », que l’on retrouvera à Avignon au Théâtre du balcon cet été – sur les différents âges de l’amour. « L’Oubli des anges » se donnera au théâtre « Le Balcon du ciel » à Nax en Suisse le 4 juin prochain. Si vous passez par là, ne ratez surtout pas cette occasion. Sinon, n’oubliez pas de noter cette pièce dans un coin de votre mémoire, surveillez les programmations et foncez dès que vous la voyez annoncée.

Pierre FRANÇOIS

« L’Oubli des anges », opéra-danse contemporain. Conception et mise en scène : André Pignat et Géraldine Lonfat. Musique originale et lumières : André Pignat. Chorégraphie : Géraldine Lonfat. Avec : Géraldine Lonfat (danseuse), David Faggionato (ténor), Sylvia Roux (récitante), Thomas Laubacher et Daphné-Rhéa Pellissier (comédiens-chanteurs). Le 4 juin au théâtre Le Balcon du ciel à Nax (Suisse). Www.theatreinterface.ch. Facebook : compagnie interface.