Théâtre : « L’Esprit-matière », d’André Daleux et Jean Quercy en prolongation au Théâtre de Nesle, à Paris.

Prolongations.

On ne s’attendait pas à ce qu’une pièce exposant un point de vue théologique puisse être aussi incarnée et compréhensible. C’est pourtant le cas. On ne s’attendait pas non plus à ce qu’elle rencontre un public assez vaste pour excéder quelques représentations. Pourtant, elle joue les prolongations. Tant mieux, Teilhard de Chardin le mérite bien, et est en l’occurrence bien servi. Ceux qui n’ont pas encore vu ce spectacle, voudraient y retourner ou y emmener des amis pourront donc aussi le faire en mai. Bon spectacle et bravo à l’équipe.

Pierre FRANÇOIS

« L’Esprit-matière », d’André Daleux et Jean Quercy. Avec Brigitte Damiens, Eric Auvray. Carlos Bernardo Carneiro (musique). Mise en scène : Jean Quercy. Le mardi à 19 heures ainsi que les samedi 22 et 29 avril à 15 heures puis les mardis 2, 9 et 16 mai à 19 heures au Théâtre de Nesle, 8, rue de Nesle, 75006 Paris, tél. 01 49 26 09 95, 01 46 34 61 04, www.theatre-averse.org

Photo : Pierre Francois