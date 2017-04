Théâtre : « Voyage dans les mémoires d’un fou », de et avec Lionel Cécilio au Théâtre de l’archipel.

Bijou caché à l'Archipel, par Pascale et Steff.

Un texte émouvant, magistralement joué. Lionel Cecilio ne se contente pas d’être un excellent comédien, c'est aussi un très remarquable mime. Seul en scène entre sa chaise et son lit, il nous fait partager avec une ironie mordante, son quotidien de malade incurable, ses amours et ses interrogations métaphysiques.

Sur son chemin, nous croisons , Dieu, un vieux boxeur, Albert Einstein et bien entendu son horrible prof de français exaspérée par cet élève rêveur, hors des rails et résolument atypique. On passe sans cesse du rire aux larmes, avec le sentiment étrange de voir notre propre vie contée sur scène. Un instant d’émotion à ne pas manquer.

Pascale et Steff

« Voyage dans les mémoires d’un fou ». Seul en scène écrit, mis en scène et interprété par Lionel Cécilio. Jusqu’au 29 avril. Tarifs de 12 à 20 € (tarifs spéciaux www.larchipel.net), Théâtre de l’archipel, 17, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris, Métro Strasbourg St Denis. Tél. 01 73 54 79 79.