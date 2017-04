Théâtre : « A2pas2laporte », de et avec Laurent Fraunié à la Maison des métallos de Paris puis en tournée

Rire sans parole.

« A2pas2laporte » est un spectacle jeune public (à partir de cinq ans) de très bonne qualité.

De quoi s'agit-il ? D'abord de mime. Ensuite de marionnette. Enfin d'onomatopées. Le tout parfaitement dosé pour créer un spectacle drôle et au suspense bien entretenu. La synchronisation avec les bruitages de la bande son est d'une précision impressionnante. Les évocations – notamment de la disparition des parents et de la dame blanche – sont suffisamment allusives pour permettre au spectateur de s'approprier la réponse de son choix. Le décor est à la fois d'une sobriété exemplaire (une cloison lisse avec une porte et une fenêtre) et d'une richesse extraordinaire (il suffit d'un dessin du comédien et on se croit vraiment à la plage ou sous la pluie). On passe sans cesse du sourire à la mélancolie. Les trouvailles sont multiples et pertinentes. Bref, il faut y aller pour satisfaire les enfants, sans oublier celui qui sommeille en chacun de nous.

Pierre FRANÇOIS

« A2pas2laporte », de et avec Laurent Fraunié ; Production : collectif Label brut. A la Maison des métallos, 94, rue Jean-Pierre Timbaud, 75011 Paris les 11 mai à 19 heures, 12 mai à 10 heures et 13 h 30, 13 mai à 16 heures.Au théâtre de Laval (scène conventionnée) les 16 et 17 mai. Le 19 mai au Réseau spectacle en chemin – Fal 53 à Craon. En septembre au Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières.

Photo : Pierre Francois