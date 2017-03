Théâtre : « Portrait de Dorian Gray », d’Oscar Wilde, à l’Artistic théâtre, à Paris.

Magique, par Michelle Agsène.

Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce et la beauté de sa jeunesse. Son portrait vieillira à sa place… Le jeune dandy s’adonne alors à toutes les expériences humaines, certain de son immunité… Mais l’art n’a rien à voir avec la morale et le temps rattrape le plus insolent des apprentis sorciers…

Thomas Le Douarec a adapté cet unique roman d’Oscar Wilde pour en faire une pièce de théâtre et la mettre en scène. C’est du grand beau théâtre où les répliques valent d’être entendues deux fois, tant le langage y est élégant et chargé de philosophie. La mise en scène n’en est pas moins élégante, et d’une esthétique à laisser dans les yeux un souvenir de velours cramoisi qui vous transporte dans cette tellement chic haute société masculine, libre de mœurs, de la toute fin du XIXe siècle à Londres… Le spectacle est servi par de remarquables comédiens en alternance : Arnaud Denis ou Valentin Carbonnières, Caroline Devismes ou Solenn Mariani, Fabrice Scott ou Maxime de Toledo, Thomas Le Douarec soi-même ou Olivier Breitman. Parmi cette belle brochette d’acteurs, un phénomène dépasse, par sa haute taille d’abord, par sa prestance dégagée ensuite, et puis surtout par son talent ! Maxime de Toledo joue le peintre du damné tableau, mais du piano, aussi, il en joue, sur scène ! Cet animal sait tout faire. À suivre…

Thomas Le Douarec suit son chemin de créateur et de metteur en scène avec un égal bonheur et un talent original qui mûrit et s’élargit de spectacle en spectacle.

Michelle Agsène

