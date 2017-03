Théâtre : « L’Esprit-matière », d’André Daleux et Jean Quercy au Théâtre de Nesle à Paris.

Humaniser la pensée.

« L’Esprit-matière » est une pièce d’André Daleux et de Jean Quercy. En effet, ils se sont mis à deux pour mettre au point un texte qui parle de Theilhard de Chardin en étant théâtral. Un vrai défi, quand on mesure combien, à la seule lecture, l’entrelacs de la poésie et de la philosophie chez cet auteur crée une langue et des raisonnements complexes.

La chance de cette pièce réside dans le fait que les deux avaient conscience de la difficulté. André Daleux, spécialiste de Theilhard de Chardin, avait mis au point une ébauche exposant les idées de ce jésuite lorsqu’il vit la pièce que Jean Quercy avait écrite sur Germaine Tillion. Il demande alors à ce dernier, qui avait déjà adapté la vie ou la pensée d’autres personnages à la scène, de reprendre ses notes et d’en faire une pièce vivante.

En faisant connaissance avec la façon dont Theilhard considère que la matière est le support nécessaire (mais non la cause ni l’explication) de la spiritualité, Jean Quercy y trouve un cousinage intellectuel avec la conception de la nature selon les Indiens, qu’il connaît. C’est à partir de là qu’il va nouer le dialogue entre un scientifique qui voit la mort commencer à habiter son corps et une femme médecin qui va l’initier à la pensée de Theilhard.

Restait un écueil : ne pas tomber dans le spectacle-conférence. Certes, Jean Quercy connaît bien les artifices de mise en scène ou de dialogue qui permettent de faire naître l’émotion, le rire, le suspense, mais deux précautions valaient mieux qu’une. Une fois son texte terminé, il a été donné devant un public restreint pour voir comment il passait la rampe. Après chaque représentation venaient les modifications pour le rendre plus fluide, plus intelligible, plus vivant, plus drôle… Quand il a été prêt est venu le moment des représentations devant le public le plus large possible, car cette pièce ne s’adresse pas qu’aux croyants. Elle se joue désormais au Théâtre de Nesle un jours par semaine jusqu’au 29 avril. Et l’extrait qui est publié sur internet* est prometteur, ce qui est rare tant la vidéo rend en général peu compte de l’ambiance d’un spectacle.

Pierre FRANÇOIS

« L’Esprit-matière », d’André Daleux et Jean Quercy. Avec Brigitte Damiens, Eric Auvray. Carlos Bernardo Carneiro (musique). Mise en scène : Jean Quercy. Le mardi à 19 heures ainsi que les samedi 11 mars, 1er et 29 avril à 16 heures jusqu’au 29 avril au Théâtre de Nesle, 8, rue de Nesle, 75006 Paris, tél. 01 49 26 09 95, 01 46 34 61 04, www.theatre-averse.org

* https://www.youtube.com/watch?v=fBM6p7Eb95I on trouve aussi un entretien dans l’émission « Ecclésia » de Radio-Notre-Dame (https://radionotredame.net/emissions/ecclesia_magazine/30-01-2017/). L’association qui produit le spectacle est à l’adresse http://www.teilhard.fr