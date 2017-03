Théâtre : « Grand symposium : tout sur l’amour », de et avec Emma la clown et Catherine Dolto au Forum de Flers.

Qu’est-ce que l’amour ?

Il suffit de dire que le « Grand symposium : tout sur l’amour » est le fruit d’une nouvelle collaboration entre Emma la clown et Catherine Dolto pour deviner qu’on va bien s’amuser ! Et c’est vrai. Le tandem est toujours aussi détonant, entre l’haptothérapeute dans le rôle de la savante et Emma dans celui du trublion, un peu comme dans leur spectacle « La Conférence ». Bien sûr, les choses ne sont pas si calées que cela – ce serait monotone – et les complices convoquent par la projection d’interviews filmées des spécialistes pour parler de (presque) tous les aspects de l’amour depuis le filial jusqu’au polygame sans oublier la consultation d’une gynécologue taoïste ou d’un physicien quantique. Deux choses sont sûres : on rit beaucoup et on ne voit pas le temps passer. Une troisième l’est tout autant : c’est un moyen bien relaxant de faire le point sur nos propres croyances en la matière.

Pierre FRANÇOIS

« Grand symposium : tout sur l’amour », de et avec Emma la clown et Catherine Dolto. Le 4 avril au Forum de Flers (61).

Photo : Pierre Francois