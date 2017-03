Théâtre : « Gros mensonges entre amis », montage de Guitry et Cocteau à l’Auguste théâtre, à Paris.

Guitry irrésistible.

« Gros mensonges entre amis » est la compilation de plusieurs pièces en un acte de Guitry (« L’École du Mensonge », « Villa à Vendre », « Une Paire de Gifles ») et, en introduction, du monologue du « Menteur » de Cocteau.

Le résultat est particulièrement savoureux. On est d'abord soufflé par la sincérité puis par la duplicité du menteur de Cocteau, maître es jésuitisme. Une fois que le rideau s'ouvre, du point de vue de l'interprétation, à peine pouvait-on remarquer que l'un des comédiens, qui venait de reprendre le rôle au pied levé le jour même, se situait un peu en dessous des autres. Car on croit à tous les caractères immédiatement. Le rythme est enlevé. On est pris dans l'engrenage de cet humour si spirituel qu'il fait pardonner la misogynie de Guitry. Même quand on devine comment les événements vont tourner, on reste coi et attentif tant on ignore par quel procédé comique, par quel jeu de mots, par quelle pirouette la pièce va nous amener à en savourer encore plus sa fausse candeur.

Hélas, ce spectacle ne se joue que peu de temps, dans ce petit théâtre à découvrir qu'est l'Auguste théâtre. Il faut donc se presser d'y aller.

Pierre FRANÇOIS

« Gros mensonges entre amis », pièces en un acte de Sacha Guitry – « L’École du mensonge », « Villa à vendre », « Une paire de gifles » – et en introduction « Le Menteur » de Jean Cocteau. Avec Fanny Lucet, Raphaëlle Lenoble, Anna Rostain, Thierry Liagre, Lionel Fernandez, Zina Khakhoulia ou Anne Ségolène. Mise en scène: Lionel Fernandez. Les 3, 4, 17, 18, 21 et 23 avril à 21 heures (y compris le dimanche) à l'Auguste théâtre, 6, impasse Lamier 75011 Paris, métro Philippe Auguste, tél. 06 41 27 42 75, augustetheatre@gmail.com, augustetheatre.com/index.php