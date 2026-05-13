Théâtre : « Le Procès de Jeanne d’Arc », d’après les minutes du procès, au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Duel.

« Le Procès de Jeanne d’Arc », au Théâtre du Nord-Ouest, est un duel spirituel. On croit immédiatement aux deux personnages, de la pucelle et de l’évêque. L’élocution de Jeanne est lente et claire, on sent des mots bien pesés avant d’être livrés, le vocabulaire est celui de l’époque (par exemple : « il fallait que je vinsse en France… il m’a baillé des hommes »). L’évêque est sous l’emprise d’une passion, celle de l’obéissance nécessaire à l’Église et, surtout, à lui. On sent, à son parler, que les minutes du procès, qui sont le fondement du texte, mentionnaient les questions au style indirect et les réponses au style direct.

Mais il n’y a pas que les répliques. Les silences aussi sont parlants. Ils disent, et très bien, l’agacement ou l’obstination de Jeanne, tout autant que les moments de doute de son interlocuteur.

Saint Michel a dit à Jeanne de « répondre hardiment », et c’est exactement ce qui est exprimé : elle est humble devant Dieu, mais pas devant l’évêque. Certes, la dimension mystique de ce petit bout de femme est un peu exagérée : on peut être mystique sans nécessairement avoir le regard tourné au-delà de la ligne des Vosges.

Le rythme est lent, ce qui est périlleux lorsque le lieu est sombre et bien chauffé, mais l’intensité du dialogue – car il s’agit bien d’un dialogue, même si chacun est sur une position ferme – est telle que l’on est pris par l’événement qui se déroule sous nos yeux.

Grand merci aux deux partenaires qui incarnent si bien les protagonistes, sans qu’aucun ne donne de réponse définitive à la question sous-tendue par cet affrontement : « qu’est-ce que l’Église ? »

Pierre FRANÇOIS

« Le Procès de Jeanne d’Arc », d’après les minutes du procès. Avec Fanny Heurguier, Bernard Lefebvre. Mise en scène : Jean-Luc Jeener. Assistants : Hélène Robin. Costumes : Catherine Lainard. Lumières : Jean-Luc Jeener. Durée : 1 h 30.

Les 14, 15, 25, 26 mai, 7, 15, 24 juin, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 18 et 19 juillet dans la grande salle du Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris. Métro : Bourse, Le Peletier, Grands-Boulevards, bus 20, 39, 48, 67 (Grands-Boulevards). Répondeur du théâtre : 01 47 70 32 75. Courriel : public@theatredunordouest.com. https://www.theatredunordouest.com/programme/?repid=9225&dateligne=0&provis=0&reserv=0