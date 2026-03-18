Magistral !

« Le Projet Barthes » est, dans un décor archisobre – lumières blanches sur sol blanc occupé par une table et une chaise –, l’alliance du geste juste avec le ton juste. Le défi est pourtant de taille : le comédien interprète un professeur donnant un cours, ce qui limite l’éventail des attitudes possibles. Par ailleurs, interpréter un monument dont le vocabulaire particulier a donné lieu à un livre intitulé « Le Roland Barthes sans peine (pastiche, 1978) » est un autre défi. Parfaitement relevé ici, le comédien interprétant le cours sur « La préparation du roman » qu’il a donné en 1978 au Collège de France, peu avant d’être renversé et de décéder de cet accident.

Le ton est fluide, le vocabulaire est illustratif, qui fait référence aux puzzles, mayonnaises et autres illuminations pour traduire de manière imagée et concrète les affres du créateur. L’ambiance est à la confidence, dans la mesure où il évoque plusieurs fois un deuil récent pour expliquer comment il se sent « au milieu de [sa] vie ». De cet ensemble se dégage un grand sentiment d’humanité. Le plus remarquable, de ce point de vue, étant sans doute la première réplique du spectacle : « Avant toutes choses, je dois vous dire que… », et l’on attend le message rituel sur l’extinction des téléphones, mais c’est une instruction aux élèves-spectateurs qui arrive. Magistral ! Le comédien a accroché le public, il ne lâchera qu’au salut final des spectateurs ravis d’avoir été ainsi captivés.

Pierre FRANÇOIS

« Le Projet Barthes », d’après « La Préparation du roman » de Roland Barthes. Version scénique et mise en scène : Sylvain Maurice. Avec Vincent Dissez. Lumière : Rodolphe Martin. Son : Jean De Almeida. Régie : Daniel Feirreira. Du lundi au vendredi à 20 heures, samedi à 18 heures, supplémentaire le jeudi 19 à 14 h 30 au théâtre L’Échangeur, 59, avenue du Général de Gaulle, 93170, Bagnolet. Réservations : 01 43 62 71 20, reservation@lechangeur.org. https://lechangeur.org/programmation/spectacles/le-projet-barthes

Photo : Christophe Raynaud de Lage.