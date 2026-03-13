Théâtre : « À tous ceux qui », de Noëlle Renaude à la petite salle du théâtre du Soleil, à Paris.

Solo multiplié.

« À tous ceux qui » est un seul en scène qui fait intervenir plusieurs personnages. Beaucoup. Trois générations. Trente-six. La comédienne passe de l’un à l’autre, en reprend certains aux différents âges de leur vie, en abandonne d’autres, les bichonne au point de les rendre présents, attachants. Son jeu est tout en nuances. Inutile pour elle de beaucoup changer le ton de voix ou l’attitude : le personnage est là, habité et l’on se sent proche de lui ou d’elle. Certes, il y a quelques longueurs et on se perd parfois entre les personnages et les relations qu’ils ont tissées avant de se retrouver quelques années plus tard. Mais ce n’est pas grave, car ce spectacle est d’abord une atmosphère. Une atmosphère d’après-guerre avec un passé qui trépasse et une insouciance ressuscitée. On se laisse emporter par ce contexte, magnifié qu’il est par des éclairages et une scénographie qui amplifient la poésie du texte.

Pierre FRANÇOIS

« À tous ceux qui », de Noëlle Renaude. Avec Laetitia de Fombelle. Mise en scène : Timothée de Fombelle. Du mercredi au samedi à 20 h, le dimanche à 16 h jusqu’au 22 mars à la petite salle du théâtre du Soleil (en contrebas du théâtre de La Tempête), Cartoucherie, 75012 Paris.

Photo : Jeanne Elisha.