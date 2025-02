Théâtre : « L’Affaire Corneille Molière », de Marc Tourneboeuf à la comédie Bastille, à Paris.

Nègre au XVIIe siècle ?

Sur « L’Affaire Corneille Molière », on croit déjà tout savoir. Pour les uns, Corneille a été la plume de Molière, tandis que, pour les autres, cette seule idée relève du crime de lèse-majesté. Cette pièce parvient à quitter un point de vue manichéen pour mettre toutes les cartes sur la table. Construite tel un polar, elle multiplie les hypothèses finalement contredites. De ce fait, le suspense est entretenu en permanence. Les personnages – aussi multiples qu’incarnés par un nombre limité de comédiens – sont tous crédibles. Certes, on regrette une mauvaise répartition entre les volumes sonores de la musique et des répliques ce soir-là, mais c’était la seconde, la représentation de tous les dangers*, et il est certain que désormais les réglages sont au point.

Cette pièce a le mérite certain d’aller plus loin que les arguments présentés par les tenants de l’une ou l’autre théorie et de proposer une troisième explication. Ceci sans que l’on ait le sentiment d’assister à un cours ou à une conférence, tellement la vie circule entre les personnages. Enfin, si le contexte de Mai 68 (la pièce démarre en avril) n’est qu’ébauché, on a droit à un pastiche réjouissant de Robert Hirsch.

Pierre FRANÇOIS

« L’Affaire Corneille Molière », de Marc Tourneboeuf. Mise en scène : Julien Alluguette. Avec : Marc Tourneboeuf ou Adib Cheikhi, Jean-Philippe Bêche ou Fabian Richard, Damien Bellard ou Lancelot Courcieras, Grétel Delattre ou Cécile Covès, Iona Cartier ou Mathilde Cerf, Nathan Robain ou Martin Jaugey. Assistante à la mise en scène : Blandine Guimard ; scénographe : Georges Vauraz ; conception décor : Studio Baba ; lumières : Denis Koransky ; musiques : Nathan Robain ; costumes : Mona Le Thanh et Marion Viel.

*Il est notoire que lorsque la première a bien marché, la troupe se repose lors de la seconde et que lorsque la première a été décevante, on refait tous les réglages lors de la seconde.