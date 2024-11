Actu : communiqués de la FINUL du 27 novembre.

Texte original :

27 Nov 2024

UNIFIL statement (27 November 2024)

UNIFIL welcomes the announcement of a cessation of hostilities and the recommitment to Security Council resolution 1701 as a path toward peace.

We will cooperate with all relevant partners to make the cessation of hostilities work.

We will continue performing our mandated tasks, and we have already begun adjusting our operations to the new situation.

Civilians on both sides of the Blue Line have suffered greatly because of this conflict. For their sake, we urge all actors to fully implement resolution 1701 in both letter and spirit.

UNIFIL and our peacekeepers from 48 countries have remained in place and now stand ready to support Lebanon and Israel in this new phase, and in their implementation of the resolution.

Traduction par Deepl.com :

27 novembre 2024

Déclaration de la FINUL (27 novembre 2024)

La FINUL se félicite de l’annonce d’une cessation des hostilités et du réengagement en faveur de la résolution 1701 du Conseil de sécurité comme voie vers la paix.

Nous coopérerons avec tous les partenaires concernés pour que la cessation des hostilités soit effective.

Nous continuerons à accomplir les tâches qui nous ont été confiées et nous avons déjà commencé à adapter nos opérations à la nouvelle situation.

Les civils des deux côtés de la Ligne bleue ont beaucoup souffert de ce conflit.

Dans leur intérêt, nous demandons instamment à tous les acteurs de mettre pleinement en œuvre la résolution 1701, tant dans sa lettre que dans son esprit.

La FINUL et les forces de maintien de la paix de 48 pays sont restées sur place et se tiennent prêtes à soutenir le Liban et Israël dans cette nouvelle phase et dans la mise en œuvre de la résolution.

