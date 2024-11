Socio-politique : Après Octobre rose, Movember.

Les tabous persistants.

Movember(1) est en principe, après octobre rose qui appelle à se mobiliser contre le cancer du sein, le mois d’une visibilité des problèmes de santé masculine : cancer des testicules ou de la prostate et dépression (le taux de suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes).

Le projet est né en Australie en 2003. Il s’agissait alors de se laisser pousser la moustache et de verser des fonds(2) pour la recherche concernant les cancers masculins et les problèmes de santé mentale, souvent tabous chez les hommes.

Le mouvement a pris de l’ampleur – désormais, il est officiellement organisé dans plus de vingt pays, dont la France depuis 2012 – mais les tabous résistent. Si l’idée de se laisser pousser la moustache pendant un mois a bien pris, on constate que le message médical est négligé par rapport à l’aspect social et récréatif du mouvement. Une fois de plus, les hommes répugnent à parler de leur santé mentale ou sexuelle.

C’est ce qu’ont mis en évidence deux études en 2012, par le British Medical Journal(3), et en 2015, par les universités de Delft et Twente(4). Pour la première, le discours sur la prévention évite d’aborder « les sujets plus importants comme les maladies mentales, l’alcoolisme, le tabagisme et l’obésité. » Pour la seconde, qui a étudié 4222 messages sur Twitter émanant du Canada, d’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis, « En raison du faible nombre de tweets d’information sur la santé identifiés dans l’échantillon (considérés comme le principal signal d’une sensibilisation accrue), les auteurs ont conclu que l’objectif de sensibilisation n’avait pas été atteint. »

Il y a là une quasi-égalité des sexes, dans les façons de taire les soucis médicaux puisque les mêmes auteurs constataient, concernant Octobre rose, que, contrairement aux célébrités, « les particuliers se concentrent davantage sur le fait de porter du rose » que sur le dépistage ou la collecte de fonds.

Ces études datent d’il y a plus de dix ans. Il n’y a plus qu’à espérer que, dans les deux cas, les mentalités aient évolué.

Pierre FRANÇOIS

Photo : fr.movember.com