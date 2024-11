Théâtre : « Raphaël Sanzio », de Monique Lancel au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Exploration psychologique.

« Raphaël Sanzio » est une pièce qui fouille son sujet et la psychologie des personnages. En lice, Raphaël, jeune peintre – déjà qualifié de « maître » mais pas encore célèbre – et Atalante Baglioni, qui veut lui confier la réalisation d’un retable, ainsi que sa bru et veuve Zénobie, qui sert de modèle.

Atalante est-elle la femme autoritaire qui ne laisse pas d’espace aux personnes qu’elle veut protéger ? C’est plus compliqué. Raphaël est-il juste un jeune maître doutant encore de ses capacités ? C’est plus compliqué. Zénobie est-elle seulement le fantôme coupable qu’elle estime être ? C’est plus compliqué. Cette complexité donne, complétée par un jeu impeccable (spécialement pour le rôle d’Atalante), une véritable épaisseur à chacun des personnages, tous représentant une somme de certitudes et d’autant de doutes.

La construction de la pièce repose sur une suite de dialogues – et parfois de confrontations – à deux, chaque discussion laissant percevoir l’incertitude d’un avenir que personne ne maîtrise. De temps en temps, une phrase fait office de charnière et éclaire une partie du mystère qui enveloppe ces trois protagonistes, chacun à la recherche de sa propre identité. On navigue en permanence entre émotion retenue, culpabilité exacerbée, perfectionnisme anxieux et tentative de se faire aimer. Les relations entre l’artiste et son mécène puissant ou son modèle plus ou moins consentant sont explorées avec soin. Le rythme, tranquille et ferme, appelle à la contemplation des situations et de l’incarnation des personnages. L’éclairage, efficace, renforce par sa sobriété – cette dernière caractéristique pouvant aussi qualifier la mise en scène – l’atmosphère de duel psychologique qui habite cette pièce. Merci !

Pierre FRANÇOIS

« Raphaël Sanzio », de Monique Lancel. Avec Clara Beauvois, Joseph Gabison, Édith Garraud. Mise en scène : Vincent Gauthier. Assistant : Monique Lancel. Costumes : Frédéric Morel. Au Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg Montmartre, 75009, Paris. Métro : Bourse, Le Peletier, Grands Boulevards. Bus : Grands Boulevards (20,39,48,67). Parkings : parc de la Bourse, Parc Chauchat-Drouot.

Programmation en alternance : samedi 23 novembre 2024 à 16 h 15, dimanche 24 novembre 2024 à 19 h 00, mercredi 11 décembre 2024 à 18 h 30, samedi 14 décembre 2024 à 20 h 45, mercredi 18 décembre 2024 à 18 h 30, vendredi 20 décembre 2024 à 20 h 30, dimanche 22 décembre 2024 à 20 h 30. https://www.theatredunordouest.com/programme/?repid=6386&dateligne=0&provis=0&reserv=0

Le texte de la pièce est à paraître bientôt aux éditions Les Impliqués.

Photo : Pierre FRANÇOIS.