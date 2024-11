Musiquen théâtre : « Passage en revue », d’Estelle Danière et Flannan Obé à La Divine Comédie, à Paris.

Élégance.

« Passage en revue » est qualifié par une amatrice du genre d’élégant. C’est vrai. La chanteuse sur scène, qui fut meneuse de revue aux Folies Bergères, ne peut faire un pas ou lancer une vocalise sans les danser. Même les attitudes immobiles sont autant de clins d’œil à ce monde du déhanchement artistique. La voix est juste, le corps fait au moule (et on imagine la discipline pour le maintenir ainsi !). La complicité avec le pianiste est évidente et plaisante, même si les transitions entre les tableaux sont un peu artificielles. La dévotion à Zizi Jeanmaire est telle que toutes les chansons interprétées (dix-huit) sont des reprises de cette diva de la comédie musicale. Le spectacle est très graphique, à la fois du fait du jeu d’Estelle Danière et du travail sur les lumières, qui sculpte ses formes – surtout son visage – avec des variations bien dosées entre ombres dures et douces. Enfin, ce spectacle est autant une confidence, une confession faite au public au sujet de sa passion pour la danse : « Pour être danseur, il faut être taré ! Je sais que c’est quand je souffre que j’existe, que je touche quelque chose de meilleur, de plus grand que moi… Mais c’est chevillé au corps, la scène, et c’est plus fort que toutes les petites morts que l’on a subies. »

Autant que de se laisser emporter par le rythme du spectacle, on est séduit par le travail et la justesse du personnage.

Pierre FRANÇOIS

« Passage en revue », d’Estelle Danière et Flannan Obé. Spectacle Musical de 75 minutes.

Avec Estelle Danière et Philippe Brocard ou Raphaël Bancou au piano. Mise en scène : Flannan Obé. Costume : Jean-François Castaing. Décor : Christian Vallat. Lumières : Jacques Rouveyrollis, assisté de Jessica Duclos. Dimanche à 15 heures et lundi à 19 h 30 jusqu’au 30 décembre à La Divine Comédie, 2, rue Saulnier, 75009 Paris. Tél. : 01 42 46 03 63. www.theatredivinecomedie.fr, https://billetterie.theatredivinecomedie.fr/events/1608. Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=zInMudkNZC4&feature=youtu.be