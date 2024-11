Actu : la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française est terminée.

Jusqu’à Z.

Ils y sont arrivés, jusqu’à Z, mais s’ils avaient été paresseux, ils eussent aussi bien pu s’arrêter à S, comme Sisyphe. Car le dictionnaire des immortels n’est jamais terminé. Pour preuve, le dernier tome de cette neuvième édition a été augmenté d’un supplément au tome 2.

La rédaction du dernier tome a débuté dans les années 80 et sa présentation au président de la République a eu lieu ce 14 novembre. Il est disponible à l’achat (100 €) chez Fayard. La réimpression du tome 2 (d’Éocène à Mappemonde), augmentée, s’imposait dans la mesure où bien des mots avaient changé de sens ou étaient entrés dans le vocabulaire vivant depuis l’an 2000.

Une des nouveautés de cette dernière édition consiste en l’intégration de notices étymologiques et l’ouverture au français de toute la francophonie. Par ailleurs, l’évolution des mœurs autant que des technologies ont provoqué un afflux considérable de nouveaux mots : vingt et un mille de plus que dans la huitième édition qui en comptait trente-deux mille (très peu ayant été retirés). Enfin, il comporte des remarques normatives (anglicismes, constructions fautives) et signale les termes bénéficiant des rectifications orthographiques de 1990 ou de la féminisation des noms de métier.

Pierre FRANÇOIS