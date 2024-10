Théâtre : « Arletty, un cœur très occupé », de Jean-Luc Voulfow au Théâtre des Mathurins, à Paris.

Amour transgressif.

« Arletty, un cœur très occupé » est un titre on ne peut plus juste. Partant de sa correspondance avec Hans Jürgen Soehring, la pièce évite le piège de la facilité – surfer sur ce que l’on croit savoir – et offre le spectacle d’un amour si passionné que même la guerre n’avait plus d’importance. Ceci pour les deux. Elle montre aussi, cet échange de courrier ayant duré assez longtemps pour cela, comment un amour fougueux peut, peu à peu, s’étioler, mais sans que disparaisse le respect.

Si le jeu de son protagoniste – un jeune journaliste qui la relance régulièrement – est assez prédictible, cela ne lui enlève pas son mystère : pourquoi s’intéresse-t-il tant à elle ? Comment en sait-il déjà autant avant d’arriver ?

Quant au personnage d’Arletty, il est confondant de vérité. La gouaille est là, mais qui ne devient jamais vulgaire ni caricaturale. On croit à sa spontanéité. On apprécie chacune de ses réparties, qu’elles soient moqueuses ou sentimentales et méditatives.

On voit la pièce évoluer, mais sans savoir à quoi l’on va aboutir, et c’est tant mieux. Le spectacle, au passage, livre une analyse assez réaliste de l’atmosphère qui pouvait exister durant l’Occupation – « tout le monde était dans des rapports fous avec l’occupant » – ou entre eux – « Eh bien, vous voyez : complicité, partage et admiration » – de sorte que l’on reçoit à la fois le récit d’une histoire particulière et de la grande Histoire.

Pierre FRANÇOIS

« Arletty, un cœur très occupé », de Jean-Luc Voulfow. Avec : Béatrice Constantini et François Nambot. Mise en scène : François Nambot. Lumières : Jacques Rouveyrollis. Du jeudi au samedi à 19 heures jusqu’au 28 décembre au Théâtre des Mathurins, 36, rue des Mathurins, 75008, Paris. Métro : Havre-Caumartin, Madeleine, Saint-Lazare. RER : Auber, Haussmann-Saint-Lazare. Bus : toutes les lignes desservant la gare Saint-Lazare ainsi que les 80, 94 et 95. Réservation : 01 42 65 90 00. https://www.theatredesmathurins.com/spectacles/arletty/

